***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı Azimut Portföy ADemir Serbest Özel Fon'un (Fon) unvanının "Azimut Portföy ADemir Serbest (TL) Özel Fon" olarak değiştirilmesi de dahil Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 26.07.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 -40101 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .Yapılan değişiklikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 21/08/2023 'türİzahname Tadil Metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188262BIST