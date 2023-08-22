***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.08.2023 15:55
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon ‘a bağlı Azimut Portföy ADemir Serbest Özel Fon'un (Fon) unvanının "Azimut Portföy ADemir Serbest (TL) Özel Fon" olarak değiştirilmesi de dahil Fon izahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere izin verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Kurulca uygun bulunmuş ve 26.07.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01 -40101 sayılı onay yazısı ile tarafımıza kurucu sıfatıyla izin verilmiştir .
Yapılan değişiklikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 21/08/2023 'tür
İzahname Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188262
BIST
'
17:007.715
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -82,03
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.691
En Yüksek
7.903
17:0027,2013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0592
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
17:0029,5391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0610
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
17:001.654,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,73
|Açılış
|: 1.654,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ATAGY
|9,24
|52.406.337
|% 10,00
|
|PKENT
|150,70
|95.412.509
|% 10,00
|
|NETAS
|47,32
|18.249.858
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|3.185.964
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.372.630
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|19.472.915
|% -9,99
|
|GSDDE
|9,26
|176.178.948
|% -9,83
|
|HKTM
|74,30
|307.945.690
|% -9,28
|
|RUBNS
|38,70
|433.168.646
|% -8,90
|
|TUPRS
|141,00
|12.129.617.483
|% 0,93
|
|THYAO
|254,30
|10.031.171.533
|% -1,81
|
|EREGL
|44,42
|6.528.692.365
|% -1,29
|
|TCELL
|59,05
|5.739.595.100
|% 3,87
|
|KOZAL
|27,18
|4.376.936.340
|% 2,57
|
|YKBNK
|15,30
|4.313.549.173
|% -4,43
|
|ZOREN
|4,98
|1.273.719.308
|% 0,40
|
|EKGYO
|8,80
|2.238.415.429
|% -2,55
|
|SKBNK
|3,96
|971.826.909
|% -1,98
|
|ODAS
|12,58
|2.333.725.783
|% 2,03
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1935
|27,2076
|% 0,24
|
|Euro
|29,5276
|29,5431
|% -0,19
|
|Sterlin
|34,4906
|34,6636
|% -0,09
|
|Frank
|30,7609
|30,9462
|% -0,04
|
|Riyal
|7,2291
|7,2654
|% 0,20
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-2,21
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|11.426
|11.598
|55,00
|
|Tam
|11.168
|11.249
|3,00
|
|Yarım
|5.601
|5.650
|1,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.825
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|-0,07
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13AVTUR
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 7.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 046 adet işlem
-
17:12ELITE
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 29.54 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 346, 541 adet işlem
-
17:11GZNMI
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 24.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 771, 476 adet işlem
-
17:10KTLEV
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 64.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 498, 636 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, HEKTS, KRDMD