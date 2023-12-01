***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.12.2023 15:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon (Fon)'un Fon izahnamesinin 6.4. numaralı maddesinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2023 tarih ve E-12233903-305.04-45847 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 02.01.2024 Salı'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221545
BIST
'
15:378.050
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 101,33
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.010
En Yüksek
8.090
15:3728,9186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0454
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
15:3731,4965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0045
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
15:371.894,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.894,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.908,85
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler15:37
|BURVA
|86,35
|30.844.409
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.167.035
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|2.209.853
|% 10,00
|
|KLNMA
|40,70
|2.006.088
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|140.466.350
|% 9,99
|
|AVGYO
|9,82
|43.504.861
|% -9,99
|
|LIDER
|159,00
|289.463.859
|% -9,56
|
|HURGZ
|4,73
|156.484.174
|% -8,86
|
|KNFRT
|23,00
|24.475.015
|% -8,73
|
|IZINV
|43,42
|9.277.570
|% -8,44
|
|THYAO
|258,50
|7.237.512.043
|% 2,99
|
|BINHO
|305,50
|3.440.439.776
|% 3,82
|
|YKBNK
|19,83
|2.918.242.762
|% 3,28
|
|SASA
|51,15
|2.845.805.971
|% 2,55
|
|ISCTR
|22,16
|2.636.112.562
|% 3,36
|
|YKBNK
|19,83
|2.918.242.762
|% 3,28
|
|ISCTR
|22,16
|2.636.112.562
|% 3,36
|
|EKGYO
|7,41
|606.876.244
|% 0,54
|
|AKBNK
|35,08
|2.581.809.481
|% 4,28
|
|HEKTS
|22,64
|1.344.384.442
|% 1,52
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9104
|28,9186
|% 0,16
|
|Euro
|31,4840
|31,4965
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,4674
|36,6503
|% 0,35
|
|Frank
|32,8748
|33,0728
|% 0,13
|
|Riyal
|7,6832
|7,7217
|% 0,12
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|926,63
|929,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|996,06
|1.003,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,94
|80,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,99
|2.038,41
|% 0,66
|