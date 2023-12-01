***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon (Fon)'un Fon izahnamesinin 6.4. numaralı maddesinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2023 tarih ve E-12233903-305.04-45847 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 02.01.2024 Salı'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221545BIST