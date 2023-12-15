***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.12.2023 09:27
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı Azimut Portföy TESA Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinde yapılan değişiklikler 15.12.2023 (Bugün) itibariyle yürürlüğe girmektedir.
SPK onaylı tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226027
BIST
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18:057.813
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
0
En Yüksek
0
18:0529,0528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0911
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0528
En Düşük
28,9232
18:0531,9376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0165
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,9739
En Düşük
31,8116
18:051.900,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.899,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.902,30
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|119.800,00
|2.904.413
|% 0,00
|
|YGGYO
|39,00
|3.231.288
|% 0,00
|
|YAYLA
|6,61
|3.099.574
|% 0,00
|
|VERUS
|229,70
|18.921.083
|% 0,00
|
|VERTU
|43,40
|31.340.724
|% 0,00
|
|YBTAS
|119.800,00
|2.904.413
|% 0,00
|
|YGGYO
|39,00
|3.231.288
|% 0,00
|
|YAYLA
|6,61
|3.099.574
|% 0,00
|
|VERUS
|229,70
|18.921.083
|% 0,00
|
|VERTU
|43,40
|31.340.724
|% 0,00
|
|THYAO
|252,25
|9.236.097.228
|% 0,00
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 0,00
|
|SASA
|43,10
|4.039.936.789
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,26
|1.439.542.346
|% 0,00
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 0,00
|
|MOBTL
|5,36
|737.473.780
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0166
|29,0528
|% 0,31
|
|Euro
|31,9053
|31,9376
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,9397
|37,1249
|% 0,20
|
|Frank
|33,3475
|33,5484
|% 0,22
|
|Riyal
|7,7180
|7,7567
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,05
|24,07
|% 0,66
|
|Platin
|957,50
|960,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.093,55
|1.095,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,70
|76,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,83
|2.035,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 316, 4 artarak (% 3.89 ) 8, 452
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17:59XU100
Endeks 7, 781 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 78, 655.00 milyon TL de
-
17:59GRTRK
Yüzde 9.96 oranında artışla 47.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 995, 039 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 6.56 oranında artışla 36.72 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 230 adet işlem
-
17:52EYGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 457, 344 adet işlem