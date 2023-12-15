***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı Azimut Portföy TESA Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinde yapılan değişiklikler 15.12.2023 (Bugün) itibariyle yürürlüğe girmektedir.**Güncel SPK Tadil Metni ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226085BIST