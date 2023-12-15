***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.12.2023 12:03
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı Azimut Portföy TESA Serbest (Döviz) Özel Fon izahnamesinde yapılan değişiklikler 15.12.2023 (Bugün) itibariyle yürürlüğe girmektedir.
**Güncel SPK Tadil Metni ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226085
BIST
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13:187.962
En Düşük
|Değişim
|: 1,91%
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|Açılış
|: 7.822
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|Önceki Kapanış
|: 7.813
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7.813
En Yüksek
7.983
13:1829,0614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
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|Açılış
|: 28,9800
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|Önceki Kapanış
|: 28,9900
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En Düşük
28,9232
13:1831,8882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
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|Açılış
|: 31,7000
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|Önceki Kapanış
|: 31,6500
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13:181.907,94
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|Açılış
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|: 1.895,91
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En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler13:18
|AVHOL
|33,66
|44.262.916
|% 10,00
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|KLMSN
|24,44
|45.843.762
|% 9,99
|
|BAYRK
|8,26
|2.238.476
|% 9,99
|
|IZINV
|41,68
|8.885.873
|% 9,97
|
|ONCSM
|152,30
|50.963.456
|% 9,96
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|SAMAT
|49,60
|6.729.034
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|19.166.766
|% -9,87
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|SKYMD
|10,25
|424.142.216
|% -8,07
|
|SEGYO
|6,17
|141.399.480
|% -8,05
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|CATES
|63,20
|650.688.892
|% -6,72
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|THYAO
|255,25
|4.074.479.266
|% 1,19
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|ISCTR
|25,02
|3.462.270.443
|% 4,16
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|EREGL
|41,52
|2.852.917.375
|% 5,97
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|YKBNK
|21,98
|2.536.452.309
|% 2,23
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|AKBNK
|39,62
|2.515.977.658
|% 3,34
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|ISCTR
|25,02
|3.462.270.443
|% 4,16
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|YKBNK
|21,98
|2.536.452.309
|% 2,23
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|MOBTL
|5,62
|636.517.740
|% 4,85
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|EKGYO
|7,40
|668.158.321
|% 1,93
|
|EREGL
|41,52
|2.852.917.375
|% 5,97
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|13:18
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,0581
|29,0630
|% 0,35
|
|Euro
|31,8796
|31,8959
|% -0,08
|
|Sterlin
|37,0217
|37,2074
|% 0,42
|
|Frank
|33,3833
|33,5844
|% 0,32
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|Riyal
|7,7218
|7,7606
|% 0,34
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|13:18
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|24,20
|24,24
|% 0,66
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|Platin
|961,01
|963,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.143,11
|1.148,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,79
|76,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.042,52
|2.042,78
|% 0,66
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