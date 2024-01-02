Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

02.01.2024 13:52
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Kurucusu   olduğumuz,    Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a   bağlı   Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon  izahnamesinin 6.4. numaralı maddesinde değişiklik yapılması amacıyla   yaptığımız başvuru,  Sermaye Piyasası  Kurulu'nun   28.11.2023     tarih  ve   E-12233903-305.04-45847   sayılı yazısı  ile uygun görülmüştür. 
Değişikliklerin  yürürlüğe  giriş  tarihi   02.01.2024  (Bugün) 'dür.
İzahname tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231304


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:107.573
Değişim :  1,37% |  102,43
Açılış :  7.542  
Önceki Kapanış :  7.470  
En Düşük
7.542 En Yüksek
7.601
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 238,70 1.009.450.992 % 10,00  
SMART 31,46 41.325.043 % 10,00  
PAMEL 114,40 37.542.027 % 10,00  
MEDTR 30,62 51.599.545 % 9,99  
KUYAS 58,90 45.485.010 % 9,99  
daha fazla
16:10 Alış Satış %  
Dolar 29,7209 29,7277 % 0,73  
Euro 32,5933 32,6111 % -0,26  
Sterlin 37,4700 37,6579 % 0,10  
Frank 34,8525 35,0625 % -0,34  
Riyal 7,9020 7,9417 % 0,69  
daha fazla
16:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,85 23,88 % 0,66  
Platin 983,73 985,20 % 0,66  
Paladyum 1.087,56 1.092,05 % 0,66  
Brent Pet. 78,65 78,65 % 0,66  
Altın Ons 2.066,61 2.066,92 % 0,66  
Seans Raporu 16:10
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru