***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.01.2024 13:52
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Kurucusu olduğumuz, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy 22.0 Serbest (Döviz-Avro) Fon izahnamesinin 6.4. numaralı maddesinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2023 tarih ve E-12233903-305.04-45847 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 02.01.2024 (Bugün) 'dür.
İzahname tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231304
BIST
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16:107.573
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 102,43
|Açılış
|: 7.542
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|Önceki Kapanış
|: 7.470
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7.542
En Yüksek
7.601
16:1029,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2143
|Açılış
|: 29,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
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29,7339
En Düşük
29,4693
16:1032,6111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0864
|Açılış
|: 32,5500
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|Önceki Kapanış
|: 32,6700
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32,8257
En Düşük
32,5590
16:101.975,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 17,53
|Açılış
|: 1.975,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler16:10
|KONTR
|238,70
|1.009.450.992
|% 10,00
|
|SMART
|31,46
|41.325.043
|% 10,00
|
|PAMEL
|114,40
|37.542.027
|% 10,00
|
|MEDTR
|30,62
|51.599.545
|% 9,99
|
|KUYAS
|58,90
|45.485.010
|% 9,99
|
|EMNIS
|83,85
|1.078.458
|% -9,98
|
|SUWEN
|23,12
|57.188.438
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,17
|560.309.018
|% -9,93
|
|DIRIT
|10,26
|1.225.485
|% -7,57
|
|SNPAM
|121,10
|3.929.824
|% -6,85
|
|GUBRF
|169,10
|5.503.383.852
|% 9,95
|
|THYAO
|236,00
|4.128.540.086
|% 3,24
|
|EREGL
|42,08
|2.707.571.737
|% 2,63
|
|ASTOR
|101,90
|2.679.033.647
|% 8,06
|
|YKBNK
|19,61
|2.340.382.728
|% 0,36
|
|SKBNK
|4,30
|1.033.780.777
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,08
|980.704.202
|% 2,91
|
|YKBNK
|19,61
|2.340.382.728
|% 0,36
|
|QUAGR
|5,17
|560.309.018
|% -9,93
|
|ZOREN
|4,38
|409.755.716
|% 3,55
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7209
|29,7277
|% 0,73
|
|Euro
|32,5933
|32,6111
|% -0,26
|
|Sterlin
|37,4700
|37,6579
|% 0,10
|
|Frank
|34,8525
|35,0625
|% -0,34
|
|Riyal
|7,9020
|7,9417
|% 0,69
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,88
|% 0,66
|
|Platin
|983,73
|985,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.087,56
|1.092,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,65
|78,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,61
|2.066,92
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:10
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16:25BVSAN
Yüzde 6.62 oranında artışla 83.75 lira fiyatla işlem gören hissede 411, 479 adet işlem
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16:24PRKME
Yüzde 7.80 oranında artışla 20.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 331, 787 adet işlem
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16:22XU100
Endeks 7, 578 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 58, 453.00 milyon TL de
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16:22AKFYE
Yüzde 4.74 oranında artışla 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 601, 435 adet işlem
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16:21BMSTL
Yüzde 4.85 oranında artışla 29.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 212, 093 adet işlem