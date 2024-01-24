***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon 'a bağlı Azimut Portföy 20.0 Serbest (Döviz) Fon izahnamesinin 6.5 ve 6.7 numaralı maddelerinin değiştirilmesi amacıyla yaptığımız başvuru,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.12.2023 tarih ve E-12233903-305.04-46665 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihi 24.01.2024 dür.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242504BIST