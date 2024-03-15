***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.03.2024 11:11
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un , Fon yönetim ücretinin arttırılması ve muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-305.04-50398 sayılı ve 27.02.2024 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.
Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 15.03.2024 Cuma'dır.
Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259065
BIST
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12:448.893
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 9,91
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.853
En Yüksek
8.908
12:4432,2154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0858
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
12:4435,1324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0218
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
12:442.245,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 10,38
|Açılış
|: 2.245,25
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler12:42
|DOBUR
|196,10
|67.441.982
|% 9,98
|
|CMENT
|677,50
|4.336.000
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|233.539.394
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|62.750.935
|% 9,97
|
|CATES
|66,25
|261.416.477
|% 9,96
|
|FONET
|31,20
|41.090.338
|% -9,98
|
|AYES
|45,30
|133.726
|% -7,13
|
|DGATE
|48,12
|25.036.117
|% -6,92
|
|MMCAS
|13,53
|1.114.398
|% -6,11
|
|MTRKS
|78,85
|46.386.963
|% -5,68
|
|ASTOR
|102,00
|2.399.404.233
|% -3,04
|
|THYAO
|272,00
|2.336.230.377
|% 0,09
|
|EREGL
|44,78
|1.725.754.961
|% 0,99
|
|REEDR
|60,70
|1.643.216.824
|% 6,21
|
|OBAMS
|51,50
|1.264.933.488
|% 3,00
|
|ISCTR
|10,42
|669.733.628
|% 0,29
|
|ZOREN
|5,17
|214.370.374
|% 0,19
|
|EREGL
|44,78
|1.725.754.961
|% 0,99
|
|ADESE
|2,82
|108.358.936
|% 1,44
|
|EKGYO
|10,83
|392.738.067
|% -0,64
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2119
|32,2157
|% 0,27
|
|Euro
|35,1477
|35,1597
|% 0,14
|
|Sterlin
|41,2382
|41,4449
|% -0,19
|
|Frank
|36,6279
|36,8115
|% -0,09
|
|Riyal
|8,6335
|8,6768
|% -0,06
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,13
|25,17
|% 0,66
|
|Platin
|939,40
|940,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.093,81
|1.099,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,83
|84,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.170,26
|2.170,56
|% 0,66
|