***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.03.2024 11:11
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Azimut Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon'un , Fon yönetim ücretinin arttırılması ve muhtelif maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-305.04-50398 sayılı ve 27.02.2024 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.
Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 15.03.2024 Cuma'dır.
Tadil Metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259066
BIST
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12:448.893
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 9,91
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.853
En Yüksek
8.908
12:4432,2154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0858
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
12:4435,1324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0218
|Açılış
|: 35,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
12:442.245,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,52
|Açılış
|: 2.245,25
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler12:42
|DOBUR
|196,10
|67.441.982
|% 9,98
|
|CMENT
|677,50
|4.336.000
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|233.359.257
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|62.745.662
|% 9,97
|
|CATES
|66,25
|261.324.125
|% 9,96
|
|FONET
|31,20
|41.003.976
|% -9,98
|
|AYES
|45,30
|133.726
|% -7,13
|
|DGATE
|48,12
|25.026.060
|% -6,92
|
|MMCAS
|13,53
|1.114.398
|% -6,11
|
|TETMT
|14.200,00
|54.170.948
|% -5,65
|
|ASTOR
|102,10
|2.394.910.898
|% -2,95
|
|THYAO
|272,00
|2.335.436.166
|% 0,09
|
|EREGL
|44,78
|1.725.325.623
|% 0,99
|
|REEDR
|60,80
|1.638.794.111
|% 6,39
|
|OBAMS
|51,55
|1.256.410.410
|% 3,10
|
|ISCTR
|10,41
|667.957.243
|% 0,19
|
|ZOREN
|5,17
|211.904.762
|% 0,19
|
|EREGL
|44,78
|1.725.325.623
|% 0,99
|
|ADESE
|2,81
|107.817.367
|% 1,08
|
|EKGYO
|10,83
|391.637.466
|% -0,64
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2119
|32,2157
|% 0,27
|
|Euro
|35,1477
|35,1597
|% 0,14
|
|Sterlin
|41,2510
|41,4578
|% -0,16
|
|Frank
|36,6418
|36,8255
|% -0,05
|
|Riyal
|8,6345
|8,6778
|% -0,05
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,07
|25,09
|% 0,66
|
|Platin
|938,03
|939,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.091,61
|1.097,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,81
|84,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.168,10
|2.168,33
|% 0,66
|