***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon yönetim ücretinin, fon toplam değerinin yıllık yaklaşık %1,575'i [(birvirgülbeşyüzyetmişbeş) (BSMV dahil)] yerine günlük yaklaşık %0,008767'ünden (yüzbindesekizvirgülyediyüzaltmışyedi) [yıllık yaklaşık %3,20'si (yüzdeüçvirgülikibinyirmibeş) (BSMV dahil)] olarakbelirlenmiştir.Değişiklikler 06/05/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.Duyuru Metni ekte yer almaktadır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267211BIST