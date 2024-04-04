***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon yönetim ücretinin yıllık yaklaşık % 1,9950'si (yüzdebirvirgüldokuzbindokuzyüzelli) (BSMV Dahil) yerine günlük yaklaşık %0,007534'ü (yüzbindeyedivirgülbeşyüzotuzdört) (BSMV Dahil) [yıllık yaklaşık %2,75'i (yüzdeikivirgülyetmişbeş)](BSMV dahil) olarakbelirlenmiştir.Değişiklikler 06/05/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.Duyuru Metni ekte yer almaktadır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267212BIST