***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon yönetim ücretinin fon toplam değerinin, yıllık yaklaşık % 1,5750'si [(yüzdebirvirgülbeşbinyediyüzelli)(BSMV dahil)] yerine günlük yaklaşık %0,008767'si (yüzbindesekizvirgülyediyüzaltmışyedi) (BSMV dahil) yıllık yaklaşık %3,20'si [(yüzdeüçvirgülyirmi)(BSMV dahil)] olarakbelirlenmiştir.Değişiklikler 06/05/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.Duyuru Metni ekte yer almaktadır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267213BIST