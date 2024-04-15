***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz, , Azimut PYŞ Atak Serbest Fon'un değişiklik yapılması amacıyla05.04-50468 sayılı ve 28.02.2024 tarihli yazısı ile uygun görülmüştür.Değişikliklerin yürürlülüğe giriş tarihi 15.04.2i ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bil