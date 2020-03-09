GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.651.236
|% 14,97
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|ARMDA
|24,60
|9.183.355
|% 10,31
|ADBGR
|7,04
|9.593.371
|% 9,15
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9872
|8,0273
|% 0,97
|Frank
|6,5711
|6,6107
|% 1,75
|Riyal
|1,6249
|1,6330
|% 0,45
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,07
|Altın Gr.
|330
|330
|2,57
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|Tam
|2.175
|2.229
|19,12
|Yarım
|1.051
|1.078
|9,25
|Çeyrek
|527
|539
|4,62
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,86
|-0,49
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,08
|B. Petrol
|35,10
|35,10
|-10,17
Seans Raporu
- 15:33TKNSA Yüzde -9.79 oranında düşüşle 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 809, 183 adet işlem
- 15:32XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5284, 7 kaybederek (% -4.04 ) 125, 612
- 15:32XU100 Endeks 104, 895 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 29 altında . İşlem hacmi 4, 494.00 milyon TL de
- 15:32OZKGY Yüzde -8.22 oranında düşüşle 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 077, 547 adet işlem
- 15:32OZKGY Yüzde -8.22 oranında düşüşle 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 077, 547 adet işlem