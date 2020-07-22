***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.07.2020 14:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861149
BIST
16:53118.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 310,21
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:536,8535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0330
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
16:537,9393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0750
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
16:53408,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 4,81
|Açılış
|: 408,62
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|47,52
|85.705.077
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|187.689.180
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|55.402.403
|% 10,00
|
|KENT
|1.827,50
|84.444.486
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|DERAS
|6,16
|56.031.362
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|42,16
|139.745.739
|% -8,43
|
|LINK
|28,24
|12.662.505
|% -6,12
|
|YAPRK
|15,50
|22.851.885
|% -4,85
|
|EKGYO
|2,36
|4.341.439.499
|% 4,42
|
|ASELS
|33,32
|1.402.107.139
|% 3,03
|
|GARAN
|7,99
|823.574.605
|% 0,63
|
|AFYON
|4,63
|617.837.560
|% -0,64
|
|PETKM
|4,27
|529.271.885
|% 0,71
|
|EKGYO
|2,36
|4.341.439.499
|% 4,42
|
|IHLGM
|1,74
|264.572.394
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,09
|460.372.108
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,72
|246.152.844
|% -1,15
|
|AFYON
|4,63
|617.837.560
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6814
|8,7250
|% 0,28
|
|Frank
|7,3313
|7,3755
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8215
|1,8307
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|11,84
|
|Altın Gr.
|408
|408
|4,44
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.674
|28,00
|
|Tam
|2.732
|2.744
|28,70
|
|Yarım
|1.326
|1.342
|14,00
|
|Çeyrek
|665
|672
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,23
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|4,87
|4,88
|0,21
|
|B. Petrol
|43,86
|43,86
|-0,46
|
Seans Raporu
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17:04QNBFL
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17:02XU100
Endeks 118, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 18, 927.00 milyon TL de