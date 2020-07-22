***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.07.2020 14:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861151
BIST
16:54118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 357,27
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:546,8533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0328
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
16:547,9314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0671
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
16:54408,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 4,95
|Açılış
|: 408,62
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|CEMTS
|11,00
|195.381.052
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|56.076.766
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.708.403
|% 10,00
|
|KENT
|1.827,50
|84.444.486
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|DERAS
|6,16
|56.082.046
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|42,20
|141.175.661
|% -8,34
|
|YAPRK
|15,17
|23.098.415
|% -6,88
|
|LINK
|28,24
|12.662.505
|% -6,12
|
|EKGYO
|2,37
|4.343.502.989
|% 4,87
|
|ASELS
|33,30
|1.429.997.671
|% 2,97
|
|GARAN
|7,99
|829.844.815
|% 0,63
|
|AFYON
|4,63
|651.780.205
|% -0,64
|
|PETKM
|4,26
|531.662.565
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,37
|4.343.502.989
|% 4,87
|
|IHLGM
|1,74
|268.289.651
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,09
|464.871.027
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,72
|246.581.179
|% -1,15
|
|AFYON
|4,63
|651.780.205
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6857
|8,7293
|% 0,33
|
|Frank
|7,3336
|7,3778
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8214
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş Gr.
|4,88
|4,89
|0,22
|
Seans Raporu
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