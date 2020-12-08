***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.12.2020 12:11
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892049
BIST
14:581.340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,27
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.348
En Düşük
1.332
14:587,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8478
En Düşük
7,7902
14:589,4947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0355
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5159
En Düşük
9,4355
14:58468,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,44
|Açılış
|: 468,55
|
|Önceki Kapanış
|: 468,10
|
471,45
En Düşük
466,67
BIST En Aktif Hisseler14:58
|SELEC
|18,16
|274.974.315
|% 9,99
|
|SNPAM
|21,02
|4.904.737
|% 9,99
|
|DOBUR
|24,74
|5.880.349
|% 9,96
|
|SILVR
|5,98
|12.768.112
|% 9,93
|
|KRVGD
|11,97
|124.892.550
|% 9,92
|
|NIBAS
|73,65
|19.641.075
|% -9,63
|
|IZFAS
|5,44
|306.926
|% -6,37
|
|LIDFA
|3,33
|11.124.123
|% -6,20
|
|PKENT
|939,90
|868.822
|% -5,73
|
|IDEAS
|11,68
|2.478.613
|% -5,27
|
|PETKM
|4,97
|3.532.354.619
|% -2,55
|
|SISE
|7,06
|1.635.055.738
|% 3,07
|
|KRDMD
|5,26
|1.531.542.123
|% 3,34
|
|DOHOL
|2,98
|1.097.763.701
|% 1,71
|
|SASA
|21,26
|974.741.647
|% 3,30
|
|PETKM
|4,97
|3.532.354.619
|% -2,55
|
|DOHOL
|2,98
|1.097.763.701
|% 1,71
|
|KRDMD
|5,26
|1.531.542.123
|% 3,34
|
|TSKB
|1,84
|537.616.427
|% 1,66
|
|SISE
|7,06
|1.635.055.738
|% 3,07
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8278
|7,8307
|% 0,27
|
|Euro
|9,4874
|9,4947
|% 0,38
|
|Sterlin
|10,3940
|10,4462
|% -0,23
|
|Frank
|8,7591
|8,8119
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0796
|2,0900
|% 0,18
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-0,82
|
|Altın Gr.
|469
|469
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|35,00
|
|Tam
|3.094
|3.173
|37,93
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|18,34
|
|Çeyrek
|750
|767
|9,18
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|48,48
|48,48
|-0,31
|
Seans Raporu
14:58
daha fazla
-
15:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELEC, DOBUR, ROYAL, SILVR, KRVGD, SNPAM, UMPAS, SNKRN, SEKFK
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15:10
EGPRO, BERA, RHEAG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:10
UZERB, MARKA, IDEAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:10
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 91 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 87 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
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15:10SELEC
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.16 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 404, 198 adet işlem