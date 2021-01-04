***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.01.2021 14:57
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896654
BIST
17:431.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,00
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.500
En Düşük
1.479
17:437,4094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0205
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
17:439,1077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0330
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
17:43461,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 8,60
|Açılış
|: 461,58
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
461,58
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler17:43
|NIBAS
|57,20
|26.668.477
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,48
|6.132.823
|% 10,00
|
|SEKFK
|7,04
|33.166.402
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|INTEM
|35,92
|3.108.264
|% -9,97
|
|ADEL
|31,46
|95.384.295
|% -9,96
|
|VKING
|8,11
|19.260.035
|% -9,89
|
|BRMEN
|3,12
|771.002
|% -9,83
|
|ARZUM
|22,38
|478.220.362
|% -9,10
|
|EKGYO
|2,34
|2.103.938.816
|% 9,35
|
|GUBRF
|78,75
|1.740.077.669
|% -8,48
|
|KOZAL
|106,30
|1.390.150.111
|% 9,93
|
|GARAN
|10,37
|1.306.310.448
|% 0,00
|
|SISE
|7,37
|1.090.789.032
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,34
|2.103.938.816
|% 9,35
|
|SKBNK
|1,54
|727.824.485
|% 1,99
|
|YKBNK
|3,14
|773.033.709
|% 1,95
|
|ZOREN
|2,91
|647.050.813
|% 5,05
|
|TSKB
|1,80
|408.656.146
|% 1,12
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4053
|7,4094
|% -0,28
|
|Euro
|9,0968
|9,1077
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0173
|10,0676
|% -1,08
|
|Frank
|8,3544
|8,4047
|% -0,03
|
|Riyal
|1,9623
|1,9722
|% -0,61
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|41,20
|
|Altın Gr.
|460
|460
|7,27
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,21
|
|B. Petrol
|51,91
|51,91
|0,11
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
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17:55TURSG
Yüzde 6.36 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 921, 653 adet işlem
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17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 44 artarak (% 1.07 ) 1, 653
-
17:54
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VKING, INTEM
-
17:54
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SEKFK, NIBAS
-
17:54XU100
Endeks 1, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 28, 577.00 milyon TL de