***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.01.2021 12:31
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898218
BIST
15:091.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,64
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.520
15:097,3461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
15:099,0021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0205
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
15:09446,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -5,07
|Açılış
|: 446,96
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler15:09
|YESIL
|151,80
|95.271.846
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|52.061.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|105.545.531
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|118,00
|1.842.691.302
|% 8,76
|
|EKGYO
|2,53
|1.639.950.468
|% -2,69
|
|THYAO
|12,93
|1.224.794.928
|% 1,97
|
|SISE
|7,46
|1.089.098.345
|% 1,08
|
|OTKAR
|425,30
|1.011.438.887
|% -1,30
|
|EKGYO
|2,53
|1.639.950.468
|% -2,69
|
|SKBNK
|1,60
|388.908.007
|% 3,23
|
|PETKM
|5,25
|812.930.766
|% 0,00
|
|SISE
|7,46
|1.089.098.345
|% 1,08
|
|TSKB
|1,85
|261.265.717
|% -0,54
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3405
|7,3461
|% -0,03
|
|Euro
|8,9936
|9,0021
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9422
|9,9921
|% 0,07
|
|Frank
|8,2674
|8,3172
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9500
|1,9598
|% -0,10
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-22,32
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-5,08
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-31,00
|
|Tam
|2.952
|3.026
|-30,33
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|-14,67
|
|Çeyrek
|716
|732
|-7,34
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,68
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|0,81
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:21GLBMD
Yüzde 9.38 oranında artışla 6.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 441, 361 adet işlem
-
15:20CMBTN
Yüzde 6.20 oranında artışla 368.10 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 285 adet işlem
-
15:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, TSKB
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 9 artarak (% 0.87 ) 1, 378
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, OLMIP, CMENT, KAPLM, IZTAR, ISBIR, NETAS, YESIL, RODRG, INVEO