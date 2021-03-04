***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.03.2021 15:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915103
BIST
15:121.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,14
|Açılış
|: 1.527
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|Önceki Kapanış
|: 1.531
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1.539
En Düşük
1.523
15:127,4349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
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|Açılış
|: 7,4400
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|Önceki Kapanış
|: 7,4200
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7,5134
En Düşük
7,4117
15:128,9619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0246
|Açılış
|: 8,9500
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|Önceki Kapanış
|: 8,9350
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9,0579
En Düşük
8,9529
15:12411,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,92
|Açılış
|: 411,23
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|Önceki Kapanış
|: 410,55
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414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler15:12
|DYOBY
|16,72
|137.763.917
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|269.790.253
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|12.438.478
|% 9,99
|
|INDES
|30,48
|10.691.561
|% 9,96
|
|KENT
|434,00
|14.694.763
|% 9,96
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
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|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|BALAT
|8,40
|581.262
|% -8,50
|
|UFUK
|23,48
|292.010
|% -8,14
|
|THYAO
|14,93
|1.854.128.765
|% 0,07
|
|SISE
|7,74
|934.948.302
|% 1,57
|
|PETKM
|5,85
|926.140.639
|% 2,09
|
|KRDMD
|7,20
|803.512.406
|% 1,98
|
|PGSUS
|92,85
|708.448.926
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,46
|586.769.949
|% 1,23
|
|PETKM
|5,85
|926.140.639
|% 2,09
|
|THYAO
|14,93
|1.854.128.765
|% 0,07
|
|ODAS
|3,93
|483.208.692
|% 0,51
|
|SISE
|7,74
|934.948.302
|% 1,57
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4346
|7,4360
|% -0,13
|
|Euro
|8,9598
|8,9639
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,3581
|10,4100
|% -0,01
|
|Frank
|8,0346
|8,0830
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9804
|1,9903
|% 0,06
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|4,63
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.730
|2.771
|16,00
|
|Tam
|2.716
|2.785
|13,83
|
|Yarım
|1.313
|1.347
|6,69
|
|Çeyrek
|658
|674
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,04
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|B. Petrol
|64,18
|64,18
|0,11
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