***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2021 12:30
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940074
BIST
14:011.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
14:018,6887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0138
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6817
14:0110,5300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0400
|Açılış
|: 10,4850
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|Önceki Kapanış
|: 10,5700
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10,6019
En Düşük
10,5204
14:01522,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,77
|Açılış
|: 522,67
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|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler14:01
|DOBUR
|13,90
|2.461.880
|% 9,97
|
|RODRG
|15,53
|717.133
|% 9,75
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|BOBET
|4,14
|324.960.282
|% 7,53
|
|EPLAS
|32,60
|10.063.182
|% 7,38
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|PKENT
|2.725,10
|2.660.777
|% -8,86
|
|KARSN
|3,84
|418.903.262
|% -8,79
|
|KARSN
|3,84
|418.903.262
|% -8,79
|
|THYAO
|13,89
|412.817.581
|% -0,71
|
|PETKM
|6,35
|388.236.340
|% 0,47
|
|KOZAA
|16,43
|377.652.833
|% 4,98
|
|KOZAL
|120,90
|373.762.636
|% 1,51
|
|KARSN
|3,84
|418.903.262
|% -8,79
|
|BOBET
|4,14
|324.960.282
|% 7,53
|
|PETKM
|6,35
|388.236.340
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,19
|131.607.904
|% -0,45
|
|GARAN
|8,05
|357.599.788
|% 0,12
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6877
|8,6887
|% -0,16
|
|Euro
|10,5241
|10,5300
|% -0,38
|
|Sterlin
|12,2300
|12,2913
|% -0,07
|
|Frank
|9,5672
|9,6248
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3099
|2,3215
|% -0,16
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,54
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.506
|-17,00
|
|Tam
|3.437
|3.523
|-19,23
|
|Yarım
|1.661
|1.704
|-9,30
|
|Çeyrek
|833
|852
|-4,65
|
|Gümüş.Ons
|27,28
|27,32
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,48
|71,48
|0,17
|