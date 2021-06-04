***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.06.2021 13:25
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940101
BIST
13:491.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.429
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|: 523,44
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526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler13:49
|DOBUR
|13,90
|2.379.356
|% 9,97
|
|MMCAS
|7,50
|2.999.565
|% 7,91
|
|BOBET
|4,15
|323.344.077
|% 7,79
|
|EPLAS
|32,60
|9.820.333
|% 7,38
|
|FRIGO
|22,66
|27.106.892
|% 7,29
|
|KARSN
|3,87
|370.659.412
|% -8,08
|
|MERIT
|223,20
|568.999
|% -7,00
|
|TKURU
|220,00
|4.214.798
|% -6,78
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|PKENT
|2.799,90
|2.592.649
|% -6,35
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|CASA
|147,00
|87.308
|% -6,01
|
|THYAO
|13,88
|402.749.712
|% -0,79
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|PETKM
|6,34
|382.809.334
|% 0,32
|
|KOZAL
|121,10
|359.663.148
|% 1,68
|
|KOZAA
|16,50
|348.619.822
|% 5,43
|
|SISE
|8,13
|332.988.407
|% 1,25
|
|BOBET
|4,15
|323.344.077
|% 7,79
|
|PETKM
|6,34
|382.809.334
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,19
|130.578.110
|% -0,45
|
|SISE
|8,13
|332.988.407
|% 1,25
|
|IHLGM
|1,14
|40.213.755
|% 0,00
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6873
|8,6889
|% -0,16
|
|Euro
|10,5214
|10,5271
|% -0,41
|
|Sterlin
|12,2339
|12,2952
|% -0,04
|
|Frank
|9,5668
|9,6244
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3101
|2,3216
|% -0,15
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,43
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.506
|-17,00
|
|Tam
|3.439
|3.525
|-17,19
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-8,31
|
|Çeyrek
|834
|853
|-4,16
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,39
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,51
|71,51
|0,20
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