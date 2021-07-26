***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.07.2021 16:49
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951800
BIST
18:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
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|Önceki Kapanış
|: 1.352
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1.363
En Düşük
1.346
18:058,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0137
|Açılış
|: 8,5650
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|Önceki Kapanış
|: 8,5850
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8,6278
En Düşük
8,5408
18:0510,1216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0540
|Açılış
|: 10,1000
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|Önceki Kapanış
|: 10,0950
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10,1777
En Düşük
10,0523
18:05495,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,42
|Açılış
|: 495,89
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|Önceki Kapanış
|: 495,47
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501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDIP
|5,06
|20.027.719
|% 10,00
|
|RTALB
|22,74
|140.351.030
|% 9,96
|
|AGYO
|2,54
|27.516.546
|% 9,96
|
|TKURU
|236,30
|4.674.660
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.888.623
|% 9,93
|
|MERIT
|17,55
|1.004.896
|% -10,00
|
|SELVA
|7,39
|52.810.406
|% -9,66
|
|KSTUR
|234,00
|174.542
|% -8,24
|
|TRILC
|28,66
|178.266.849
|% -8,08
|
|AYES
|17,01
|509.009
|% -8,05
|
|GARAN
|8,15
|1.092.400.098
|% -1,45
|
|THYAO
|12,32
|603.521.395
|% -3,22
|
|KRDMD
|7,39
|600.652.951
|% 1,79
|
|SASA
|29,66
|520.919.768
|% -0,80
|
|PETKM
|5,41
|499.576.457
|% 2,08
|
|GARAN
|8,15
|1.092.400.098
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,81
|207.111.120
|% 1,12
|
|TSKB
|1,23
|137.953.023
|% -1,60
|
|PETKM
|5,41
|499.576.457
|% 2,08
|
|PEKGY
|1,00
|92.785.246
|% -1,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5612
|8,5647
|% 0,19
|
|Euro
|10,1050
|10,1232
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,8108
|11,8701
|% 0,77
|
|Frank
|9,3170
|9,3731
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2780
|2,2895
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,08
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,03
|
|B. Petrol
|73,23
|73,23
|-0,21
|