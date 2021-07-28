***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.07.2021 16:10
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952256
BIST
17:301.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,48
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:308,5681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0091
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
17:3010,1376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0154
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:30494,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,22
|Açılış
|: 494,93
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:30
|KATMR
|3,19
|50.615.817
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.796.122
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.955.363
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.442.693
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|93.533.665
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.336.167
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,45
|15.014.062
|% -5,55
|
|EDIP
|5,26
|352.286.277
|% -5,40
|
|EUKYO
|6,91
|2.516.315
|% -4,69
|
|RTALB
|21,84
|80.455.693
|% -4,55
|
|GARAN
|8,21
|609.594.593
|% 0,12
|
|THYAO
|12,59
|593.856.902
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,51
|538.627.213
|% 0,27
|
|PETKM
|5,64
|538.364.499
|% 1,08
|
|EREGL
|18,70
|503.334.645
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,26
|314.592.801
|% -0,44
|
|PETKM
|5,64
|538.364.499
|% 1,08
|
|DOHOL
|2,56
|216.704.166
|% 0,39
|
|KARSN
|4,05
|302.476.852
|% 2,53
|
|GARAN
|8,21
|609.594.593
|% 0,12
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5644
|8,5681
|% 0,11
|
|Euro
|10,0865
|10,1376
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,8350
|11,8944
|% -0,08
|
|Frank
|9,3129
|9,3690
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2765
|2,2879
|% 0,05
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-2,22
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.264
|3.347
|-11,66
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,63
|
|Çeyrek
|791
|809
|-2,82
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|73,87
|73,87
|0,35
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:43TUCLK
Yüzde 6.84 oranında artışla 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 199, 717 adet işlem
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17:41HURGZ
Yüzde 9.74 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 102, 987 adet işlem
-
17:40XU100
Endeks 1, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 9, 189.00 milyon TL de
-
17:39ATAGY
Yüzde 5.19 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 955, 642 adet işlem
-
17:38HURGZ
Yüzde 9.74 oranında artışla 1.69 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 098, 987 adet işlem