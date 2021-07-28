***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.07.2021 16:10
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952259
BIST
16:071.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
16:078,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
16:0710,1016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0206
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
16:07495,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 495,28
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler16:07
|KATMR
|3,19
|50.517.039
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.633.195
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.924.005
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|39.797.326
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|92.855.942
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|74.604.901
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,45
|14.433.502
|% -5,55
|
|METUR
|6,85
|91.657.281
|% -5,26
|
|EUKYO
|6,87
|2.147.369
|% -5,24
|
|ANHYT
|9,32
|58.795.515
|% -4,21
|
|GARAN
|8,20
|531.466.533
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,56
|460.291.707
|% 0,93
|
|PETKM
|5,64
|441.322.750
|% 1,08
|
|EREGL
|18,63
|384.380.177
|% 0,81
|
|THYAO
|12,56
|383.584.238
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,26
|307.515.699
|% -0,44
|
|PETKM
|5,64
|441.322.750
|% 1,08
|
|KARSN
|4,07
|278.456.238
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|531.466.533
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|161.752.962
|% 0,39
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5570
|8,5603
|% 0,02
|
|Euro
|10,0957
|10,1016
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,8398
|11,8992
|% -0,04
|
|Frank
|2,2754
|2,2868
|% 0,00
|
|Riyal
|495,1880
|495,2740
|% 0,03
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|0,72
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|-10,00
|
|Tam
|3.267
|3.350
|-8,37
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|-4,04
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,02
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,02
|
|B. Petrol
|74,03
|74,03
|0,51
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:19MAKTK
Yüzde 5.76 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 365, 810 adet işlem
-
16:18ETYAT
Yüzde 6.12 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 480, 452 adet işlem
-
16:16VBTYZ
Yüzde 5.28 oranında artışla 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 295, 623 adet işlem
-
16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 07 kaybederek (% -0.14 ) 1, 458
-
16:15IDGYO
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 514, 513 adet işlem