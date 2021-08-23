***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.08.2021 14:47
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960002
BIST
16:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.461
En Düşük
1.454
16:058,4595
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0251
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4463
16:059,9327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0069
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
16:05490,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,56
|Açılış
|: 490,57
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
490,66
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler16:05
|BRYAT
|436,70
|206.147.238
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|575.797.315
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.289.361
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|152.754.487
|% 9,98
|
|AGYO
|4,97
|32.357.305
|% 9,96
|
|EUKYO
|6,22
|9.331.226
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.599.277
|% -9,95
|
|DAGI
|3,83
|12.572.465
|% -6,36
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.097.827.281
|% 1,92
|
|SISE
|8,93
|643.480.579
|% 2,64
|
|THYAO
|12,50
|604.854.008
|% 1,96
|
|SASA
|28,18
|595.501.635
|% 1,00
|
|BRLSM
|11,01
|575.797.315
|% 9,99
|
|GARAN
|9,55
|1.097.827.281
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,58
|202.991.821
|% 1,57
|
|SISE
|8,93
|643.480.579
|% 2,64
|
|AKBNK
|5,72
|409.979.613
|% 2,33
|
|PETKM
|6,03
|389.956.685
|% 1,34
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4570
|8,4595
|% -0,30
|
|Euro
|9,9270
|9,9327
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,5526
|11,6105
|% 0,25
|
|Frank
|9,2028
|9,2582
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2499
|2,2611
|% -0,26
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|22,53
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.243
|3.292
|16,00
|
|Tam
|3.230
|3.312
|19,03
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|9,20
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,12
|
|B. Petrol
|66,87
|66,87
|2,12
|