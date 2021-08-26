***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
26.08.2021 15:06
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GÜNCEL İZAHNAME
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960565
BIST
17:511.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,73
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.445
17:518,3952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0241
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4033
En Düşük
8,3461
17:519,8901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0224
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:51483,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,00
|Açılış
|: 483,77
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
484,67
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:51
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.782.945
|% 9,96
|
|DESA
|9,20
|14.791.917
|% 9,92
|
|KTSKR
|62,05
|54.436.034
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|AGYO
|3,69
|8.724.978
|% -10,00
|
|SRVGY
|69,95
|24.213.091
|% -9,97
|
|EDATA
|13,47
|23.267.903
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.918.915
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,99
|96.571.582
|% -9,73
|
|THYAO
|12,76
|1.561.535.374
|% 2,08
|
|GARAN
|9,46
|1.115.687.519
|% -0,73
|
|BRLSM
|11,00
|841.430.456
|% -9,24
|
|GESAN
|24,62
|587.918.915
|% -9,95
|
|PETKM
|6,08
|493.184.789
|% -0,65
|
|MRGYO
|1,13
|428.440.245
|% -7,38
|
|ODAS
|1,46
|242.486.177
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,53
|375.727.755
|% -0,78
|
|THYAO
|12,76
|1.561.535.374
|% 2,08
|
|GARAN
|9,46
|1.115.687.519
|% -0,73
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3908
|8,3952
|% 0,29
|
|Euro
|9,8820
|9,8901
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4881
|11,5457
|% 0,05
|
|Frank
|9,1119
|9,1668
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2326
|2,2438
|% 0,37
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|3,20
|
|Altın Gr.
|483
|483
|1,53
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,53
|70,53
|-0,75
|
Seans Raporu
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