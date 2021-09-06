***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.09.2021 10:54
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961886
BIST
11:081.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,78
|Açılış
|: 1.470
|
|Önceki Kapanış
|: 1.469
|
1.479
En Düşük
1.470
11:088,2922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0124
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2900
|
8,3316
En Düşük
8,2714
11:089,8452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0491
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9103
En Düşük
9,8270
11:08487,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,02
|Açılış
|: 487,15
|
|Önceki Kapanış
|: 488,17
|
489,43
En Düşük
485,91
BIST En Aktif Hisseler11:08
|YEOTK
|24,20
|612.066
|% 10,00
|
|BURCE
|22,44
|7.136.643
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,84
|8.248.362
|% 10,00
|
|BALAT
|9,02
|821.848
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,31
|65.186
|% 10,00
|
|ISBIR
|88,80
|1.438.649
|% -9,98
|
|KTSKR
|68,75
|70.671.974
|% -4,84
|
|KSTUR
|196,20
|39.240
|% -3,92
|
|KERVN
|0,56
|171.405
|% -3,45
|
|PENTA
|84,10
|1.217.035
|% -3,33
|
|GARAN
|9,96
|523.038.124
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,68
|343.182.231
|% 2,68
|
|EGEPO
|7,31
|247.357.830
|% 9,92
|
|THYAO
|12,88
|145.241.537
|% 0,00
|
|SASA
|28,54
|140.943.583
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,68
|343.182.231
|% 2,68
|
|GARAN
|9,96
|523.038.124
|% 1,43
|
|EGEPO
|7,31
|247.357.830
|% 9,92
|
|MARTI
|2,19
|62.909.728
|% 5,80
|
|ODAS
|1,58
|43.603.076
|% 0,64
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2895
|8,2922
|% -0,15
|
|Euro
|9,8404
|9,8452
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,4512
|11,5086
|% -0,25
|
|Frank
|9,0262
|9,0805
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2057
|2,2167
|% -0,09
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-1,78
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|10,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|30,98
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|14,99
|
|Çeyrek
|779
|796
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|-0,57
|