***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.10.2021 14:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966056
BIST
15:521.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,41
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.406
En Düşük
1.395
15:528,8477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0404
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
15:5210,2717
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0354
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
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10,3222
En Düşük
10,2389
15:52499,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,80
|Açılış
|: 499,94
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|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler15:52
|GARFA
|12,87
|4.529.068
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|131.772.267
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.098.965
|% 9,97
|
|ACSEL
|16,68
|15.018.278
|% 9,95
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|BIOEN
|29,82
|292.980.838
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|YEOTK
|70,65
|54.508.844
|% -8,37
|
|EUYO
|3,45
|2.333.621
|% -7,51
|
|OYLUM
|8,90
|33.998.719
|% -4,71
|
|GARAN
|9,24
|951.594.807
|% 0,00
|
|SISE
|8,24
|677.074.294
|% 0,61
|
|MAREN
|8,88
|652.267.213
|% 6,86
|
|THYAO
|13,96
|608.861.046
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,39
|434.851.375
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|434.851.375
|% -0,83
|
|GARAN
|9,24
|951.594.807
|% 0,00
|
|ODAS
|1,37
|133.658.890
|% 0,00
|
|KIMMR
|3,50
|285.470.368
|% 9,03
|
|SISE
|8,24
|677.074.294
|% 0,61
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8429
|8,8477
|% -0,45
|
|Euro
|10,2660
|10,2717
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,9292
|11,9890
|% -0,02
|
|Frank
|9,4827
|9,5398
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3506
|2,3624
|% -0,43
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-0,89
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,95
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|3,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|9,16
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|4,43
|
|Çeyrek
|799
|817
|2,22
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|0,05
|
|B. Petrol
|77,94
|77,94
|-0,37
|