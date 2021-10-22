***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.10.2021 15:37
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971962
BIST
17:591.480
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 24,36
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.485
En Düşük
1.454
17:599,6267
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1266
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
17:5911,2204
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1406
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
17:59560,49
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 15,27
|Açılış
|: 560,49
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
560,49
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YEOTK
|65,65
|62.607.208
|% 9,97
|
|DOKTA
|26,72
|2.612.853
|% 9,96
|
|AKFGY
|5,70
|22.719.188
|% 9,83
|
|RYSAS
|5,28
|33.952.977
|% 9,54
|
|HLGYO
|2,81
|156.077.630
|% 7,25
|
|MERIT
|23,76
|38.276.595
|% -9,93
|
|KSTUR
|241,70
|270.880
|% -8,10
|
|FADE
|8,03
|258.229.377
|% -6,63
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|OLMK
|7,26
|5.596.468
|% -5,71
|
|ANGEN
|23,96
|835.948.394
|% -3,15
|
|GLCVY
|14,22
|636.339.365
|% -5,26
|
|KOZAL
|102,10
|407.123.120
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,95
|355.662.917
|% 0,52
|
|BIOEN
|27,56
|264.269.235
|% 3,92
|
|HLGYO
|2,81
|156.077.630
|% 7,25
|
|ODAS
|1,41
|66.812.293
|% 0,71
|
|GLCVY
|14,22
|636.339.365
|% -5,26
|
|ANGEN
|23,96
|835.948.394
|% -3,15
|
|FADE
|8,03
|258.229.377
|% -6,63
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6228
|9,6267
|% 1,33
|
|Euro
|11,2132
|11,2204
|% 1,27
|
|Sterlin
|13,2043
|13,2705
|% 0,96
|
|Frank
|10,4579
|10,5209
|% 1,38
|
|Riyal
|2,5554
|2,5682
|% 1,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|29,53
|
|Altın Gr.
|560
|560
|14,65
|
|Cumhuriyet
|3.680
|3.736
|112,00
|
|Tam
|3.666
|3.758
|117,77
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|56,97
|
|Çeyrek
|889
|909
|28,49
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|0,27
|
|B. Petrol
|84,90
|84,90
|0,29
|
Seans Raporu
17:59
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17:58TEKTU
Yüzde 5.93 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 125, 758 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 19, 988.00 milyon TL de
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, HALKB
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 57 artarak (% 1.68 ) 1, 303
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17:52
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