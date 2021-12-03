***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.12.2021 16:55
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980934
BIST
17:211.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 31,36
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
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1.914
En Düşük
1.894
17:2113,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0561
|Açılış
|: 13,7900
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|Önceki Kapanış
|: 13,4300
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13,8913
En Düşük
13,4047
17:2115,5363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0275
|Açılış
|: 15,5600
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|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
17:21780,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,32
|Açılış
|: 780,42
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler17:21
|SELVA
|11,11
|35.729.660
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.887.828
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.859.315
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|823.474
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|190.367.591
|% -9,92
|
|THYAO
|18,68
|3.152.941.206
|% 2,36
|
|GARAN
|11,68
|1.502.110.093
|% 0,26
|
|KRDMD
|9,38
|1.284.856.757
|% 0,32
|
|KOZAL
|134,30
|1.170.776.021
|% 4,19
|
|SISE
|13,29
|1.098.590.224
|% -0,23
|
|TSKB
|1,59
|572.189.071
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,20
|300.918.762
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,41
|798.730.225
|% 0,29
|
|ODAS
|1,62
|302.810.378
|% 5,19
|
|THYAO
|18,68
|3.152.941.206
|% 2,36
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7116
|13,7194
|% 0,41
|
|Euro
|15,4929
|15,5363
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,1524
|18,2435
|% -0,04
|
|Frank
|14,8579
|14,9474
|% 0,28
|
|Riyal
|3,6462
|3,6645
|% 0,18
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|2,35
|
|Altın Gr.
|780
|781
|1,53
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,01
|
|B. Petrol
|72,35
|72,35
|2,68
|