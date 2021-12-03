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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

03.12.2021 16:55
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar

İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980934


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PKENT 4.478,20 22.887.828 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
POLTK 409,40 7.859.315 % 9,99  
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Altın Ons 1.770 1.770 2,35  
Altın Gr. 780 781 1,53  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,34 22,36 -0,04  
Gümüş Gr. 9,86 9,87 0,01  
B. Petrol 72,35 72,35 2,68  
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