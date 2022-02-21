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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

21.02.2022 15:11
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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İZAHNAME




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003148


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PAPIL 19,69 53.457.584 % 10,00  
LKMNH 14,63 42.244.877 % 10,00  
OTKAR 455,90 336.242.002 % 9,99  
POLTK 548,60 43.908.025 % 9,98  
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Euro 15,4658 15,4876 % 0,14  
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Riyal 3,6295 3,6477 % 0,09  
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Altın Ons 1.897 1.897 0,27  
Altın Gr. 833 833 0,77  
Cumhuriyet 5.532 5.616 -7,00  
Tam 5.504 5.641 -10,90  
Yarım 2.660 2.729 -5,27  
Çeyrek 1.334 1.364 -2,64  
Gümüş.Ons 23,84 23,88 -0,06  
Gümüş Gr. 10,47 10,48 -0,03  
B. Petrol 92,91 92,91 1,52  
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