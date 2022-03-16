***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.03.2022 11:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010788
BIST
14:592.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,88
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.088
14:5914,7270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0278
|Açılış
|: 14,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6250
14:5916,2161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1271
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
14:59909,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,53
|Açılış
|: 909,60
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
900,19
BIST En Aktif Hisseler14:57
|PKENT
|436,90
|3.764.767
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|41.981.819
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|11.922.797
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.348.521
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,42
|31.391.291
|% 8,00
|
|ORCAY
|23,10
|29.639.026
|% -9,98
|
|PENTA
|313,20
|46.646.875
|% -6,45
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|UFUK
|16,50
|129.559
|% -3,96
|
|FENER
|27,02
|55.235.579
|% -3,22
|
|THYAO
|27,88
|2.747.058.558
|% 0,80
|
|KRDMD
|14,56
|1.249.821.498
|% 0,90
|
|FROTO
|283,00
|855.388.155
|% 3,59
|
|EREGL
|34,52
|722.094.893
|% 0,88
|
|AKBNK
|7,27
|624.827.314
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,22
|394.816.480
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,84
|494.310.023
|% 0,52
|
|THYAO
|27,88
|2.747.058.558
|% 0,80
|
|AKBNK
|7,27
|624.827.314
|% 1,39
|
|KRDMD
|14,56
|1.249.821.498
|% 0,90
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7098
|14,7169
|% 0,12
|
|Euro
|16,1879
|16,2177
|% 0,80
|
|Sterlin
|19,1819
|19,2781
|% 0,39
|
|Frank
|15,5638
|15,6576
|% 0,12
|
|Riyal
|3,9035
|3,9231
|% -0,04
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|3,36
|
|Altın Gr.
|909
|910
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.016
|6.107
|46,00
|
|Tam
|5.991
|6.143
|42,59
|
|Yarım
|2.896
|2.971
|20,60
|
|Çeyrek
|1.452
|1.486
|10,30
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,32
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866