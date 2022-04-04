***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.04.2022 17:54
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015637
BIST
18:052.311
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 59,72
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.311
En Düşük
2.264
18:0514,7156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0321
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
18:0516,1802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0377
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
18:05914,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,00
|Açılış
|: 914,14
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
915,67
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ASUZU
|88,00
|201.978.192
|% 10,00
|
|ARMDA
|78,10
|6.872.788
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|163.648.418
|% 9,98
|
|GZNMI
|48,76
|35.882.077
|% 9,97
|
|ULKER
|17,11
|317.710.289
|% 9,96
|
|KARSN
|5,65
|1.909.894.481
|% -5,36
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|TURGG
|208,50
|84.257.249
|% -4,40
|
|PAPIL
|19,85
|23.623.591
|% -4,29
|
|TSGYO
|4,94
|27.405.522
|% -4,26
|
|GARAN
|12,64
|4.150.715.997
|% 1,53
|
|THYAO
|33,38
|3.203.971.094
|% 1,83
|
|KRDMD
|15,84
|2.960.765.613
|% 1,54
|
|AKBNK
|7,72
|2.662.490.452
|% 5,61
|
|SISE
|16,23
|2.661.841.770
|% 5,60
|
|EKGYO
|2,51
|1.792.952.936
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,72
|2.662.490.452
|% 5,61
|
|YKBNK
|4,21
|1.391.112.267
|% 2,43
|
|GARAN
|12,64
|4.150.715.997
|% 1,53
|
|KARSN
|5,65
|1.909.894.481
|% -5,36
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6950
|14,7093
|% 0,18
|
|Euro
|16,1612
|16,1816
|% -0,22
|
|Sterlin
|19,2278
|19,3242
|% 0,16
|
|Frank
|15,8369
|15,9323
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9084
|3,9280
|% 0,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|8,53
|
|Altın Gr.
|915
|915
|5,78
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,49
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Seans Raporu
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