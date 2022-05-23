***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.05.2022 16:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031772
BIST
17:272.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,51
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:2715,7383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1345
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7080
17:2716,7958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0053
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7608
17:27942,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 942,47
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler17:25
|MZHLD
|47,52
|6.798.001
|% 10,00
|
|KAPLM
|72,60
|19.039.474
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.308.831
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.481.659
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.524.243
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.176.044
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,16
|25.915.916
|% -8,88
|
|OZRDN
|9,14
|2.057.562
|% -8,60
|
|POLTK
|652,10
|33.827.697
|% -7,24
|
|THYAO
|43,02
|3.037.760.550
|% 0,37
|
|GARAN
|15,36
|2.770.789.650
|% -5,48
|
|ASELS
|23,54
|2.108.929.413
|% 3,34
|
|SISE
|19,35
|1.892.502.976
|% -0,36
|
|SAHOL
|19,67
|1.477.249.250
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,29
|527.015.761
|% 7,50
|
|YKBNK
|4,41
|1.206.968.978
|% 1,85
|
|KARSN
|5,83
|1.245.601.336
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,59
|504.029.169
|% -1,52
|
|GARAN
|15,36
|2.770.789.650
|% -5,48
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7583
|15,7624
|% -0,70
|
|Euro
|16,8077
|16,8212
|% 0,12
|
|Sterlin
|19,7724
|19,8716
|% 0,03
|
|Frank
|16,2870
|16,3852
|% 0,42
|
|Riyal
|4,1931
|4,2142
|% -0,61
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|6,71
|
|Altın Gr.
|943
|943
|0,27
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,08
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40MNDRS
Yüzde 8.20 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 535, 136 adet işlem
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17:39XU100
Endeks 2, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 32, 405.00 milyon TL de
-
17:39CEOEM
Yüzde 5.69 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 700, 795 adet işlem
-
17:38DAPGM
Yüzde 5.32 oranında artışla 31.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 683, 234 adet işlem
-
17:37DERHL
Yüzde 9.90 oranında artışla 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 646, 422 adet işlem