***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.05.2022 16:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031805
BIST
17:012.367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,79
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:0115,8005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0723
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
17:0116,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0544
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
17:01944,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,95
|Açılış
|: 944,50
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler16:59
|MZHLD
|47,52
|6.147.086
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.131.547
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.435.586
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.520.086
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.961.976
|% 9,87
|
|MEPET
|4,50
|32.294.567
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|POLTK
|633,40
|31.602.706
|% -9,90
|
|SELVA
|10,08
|25.679.481
|% -9,60
|
|OZRDN
|9,22
|1.913.468
|% -7,80
|
|THYAO
|42,78
|2.766.687.092
|% -0,19
|
|GARAN
|15,24
|2.296.014.973
|% -6,22
|
|ASELS
|23,40
|2.004.194.797
|% 2,72
|
|SISE
|19,26
|1.764.412.387
|% -0,82
|
|SAHOL
|19,55
|1.369.877.521
|% -0,96
|
|SKBNK
|1,27
|474.456.879
|% 5,83
|
|YKBNK
|4,37
|1.011.977.277
|% 0,92
|
|KARSN
|5,83
|1.221.388.547
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,58
|472.211.792
|% -1,90
|
|GARAN
|15,24
|2.296.014.973
|% -6,22
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7991
|15,8076
|% -0,41
|
|Euro
|16,8467
|16,8623
|% 0,36
|
|Sterlin
|19,8679
|19,9675
|% 0,51
|
|Frank
|16,3417
|16,4401
|% 0,76
|
|Riyal
|4,2085
|4,2296
|% -0,24
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|9,76
|
|Altın Gr.
|945
|945
|2,69
|
|Cumhuriyet
|6.288
|6.383
|-1,00
|
|Tam
|6.254
|6.412
|-0,12
|
|Yarım
|3.023
|3.102
|-0,06
|
|Çeyrek
|1.516
|1.551
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,93
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,03
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,42
|