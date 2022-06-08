***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.06.2022 11:41
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035667
BIST
11:472.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 11,22
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
11:4717,1421
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,3879
|Açılış
|: 17,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1524
En Düşük
16,7519
11:4718,3752
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 0,4019
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,3785
En Düşük
17,8912
11:471.017,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 19,71
|Açılış
|: 1.017,54
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,44
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:45
|EMKEL
|2,61
|25.183.457
|% 9,66
|
|FONET
|11,99
|31.237.121
|% 8,41
|
|SEGYO
|1,30
|261.826.833
|% 7,44
|
|FADE
|6,88
|35.424.238
|% 6,83
|
|ULUUN
|21,80
|199.584.122
|% 5,83
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|RALYH
|11,96
|34.665.138
|% -6,93
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RYGYO
|4,61
|49.359.745
|% -6,87
|
|TETMT
|246,50
|12.093.228
|% -6,24
|
|THYAO
|49,58
|2.447.639.636
|% 2,31
|
|SISE
|23,18
|1.336.953.290
|% 0,43
|
|KRDMD
|15,46
|979.411.653
|% 2,25
|
|EREGL
|35,26
|911.161.462
|% 1,61
|
|SAHOL
|21,14
|790.471.820
|% -0,19
|
|SEGYO
|1,30
|261.826.833
|% 7,44
|
|EKGYO
|2,87
|363.135.447
|% 1,06
|
|DOHOL
|4,20
|434.602.784
|% -1,18
|
|ODAS
|3,05
|248.081.516
|% 1,67
|
|YKBNK
|4,84
|385.634.034
|% -0,82
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1273
|17,1489
|% 2,36
|
|Euro
|18,3218
|18,3794
|% 2,26
|
|Sterlin
|21,3506
|21,4577
|% 1,53
|
|Frank
|17,4107
|17,5156
|% 1,49
|
|Riyal
|4,5450
|4,5678
|% 2,06
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-4,89
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|17,86
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,02
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,52
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
12:00ULUUN
Yüzde 5.63 oranında artışla 21.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 302, 709 adet işlem
-
11:59TATGD
Yüzde 4.13 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 432, 745 adet işlem
-
11:58FADE
Yüzde 7.45 oranında artışla 6.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 407, 872 adet işlem
-
11:57FONET
Yüzde 8.41 oranında artışla 11.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 648, 328 adet işlem
-
11:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 58 artarak (% 0.36 ) 2, 945