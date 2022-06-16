***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.06.2022 16:19
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037690
BIST
16:552.487
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -44,02
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
16:5517,3039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0662
|Açılış
|: 17,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
16:5518,1177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0981
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1632
En Düşük
17,9707
16:551.018,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.018,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler16:55
|SANEL
|6,16
|5.567.853
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.944.609
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|23.281.100
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|132.893.497
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,60
|2.343.314
|% 9,09
|
|MEGAP
|5,90
|64.703.194
|% -8,81
|
|MEGAP
|5,90
|64.703.194
|% -8,81
|
|FONET
|13,73
|117.999.423
|% -7,42
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|HEDEF
|6,76
|15.195.890
|% -5,59
|
|THYAO
|47,44
|4.342.076.809
|% -2,06
|
|SASA
|45,74
|2.768.384.675
|% 2,28
|
|EREGL
|29,38
|2.403.047.869
|% -1,94
|
|SISE
|21,20
|1.566.029.728
|% -2,75
|
|KRDMD
|13,13
|1.169.691.283
|% -0,53
|
|YKBNK
|4,66
|893.060.951
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,55
|480.440.031
|% -1,92
|
|DOHOL
|3,94
|605.505.785
|% -4,14
|
|ISCTR
|4,66
|688.759.586
|% -2,31
|
|ODAS
|2,98
|427.629.464
|% 1,71
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2950
|17,3039
|% 0,38
|
|Euro
|18,0827
|18,1177
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,1494
|21,2555
|% 1,17
|
|Frank
|17,7315
|17,8383
|% 2,76
|
|Riyal
|4,5983
|4,6214
|% 0,47
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-2,63
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.769
|6.871
|31,00
|
|Tam
|6.758
|6.861
|-10,00
|
|Yarım
|3.318
|3.356
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.677
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,60
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,02
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,03
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:09OSTIM
Yüzde -4.97 oranında düşüşle 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 246, 297 adet işlem
-
17:08MEGAP
Yüzde -8.81 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 381, 520 adet işlem
-
17:08MEGAP
Yüzde -8.81 oranında düşüşle 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 381, 520 adet işlem
-
17:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -41, 6 kaybederek (% -1.83 ) 2, 226
-
17:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, UFUK, YGGYO, TSGYO