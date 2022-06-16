***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.06.2022 16:19
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037692
BIST
16:322.495
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -35,96
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
16:3217,3094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0717
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
16:3218,1493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1297
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,1632
En Düşük
17,9707
16:321.018,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.017,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.021,85
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler16:32
|SANEL
|6,16
|5.434.366
|% 10,00
|
|UFUK
|73,70
|10.614.875
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|22.757.347
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|132.821.081
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,60
|2.343.314
|% 9,09
|
|MEGAP
|5,85
|55.495.903
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|55.495.903
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,00
|3.612.594
|% -7,27
|
|FONET
|13,86
|116.824.333
|% -6,54
|
|HEDEF
|6,75
|14.890.581
|% -5,73
|
|THYAO
|47,56
|4.184.876.899
|% -1,82
|
|SASA
|45,84
|2.692.154.013
|% 2,50
|
|EREGL
|29,48
|2.323.834.092
|% -1,60
|
|SISE
|21,22
|1.486.674.370
|% -2,66
|
|KRDMD
|13,15
|1.105.540.266
|% -0,38
|
|YKBNK
|4,67
|843.540.132
|% -1,89
|
|EKGYO
|2,56
|445.276.902
|% -1,54
|
|DOHOL
|3,94
|578.834.175
|% -4,14
|
|ISCTR
|4,65
|654.790.139
|% -2,52
|
|ODAS
|3,03
|391.694.521
|% 3,41
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3015
|17,3094
|% 0,42
|
|Euro
|18,1150
|18,1493
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,1804
|21,2867
|% 1,32
|
|Frank
|17,7304
|17,8372
|% 2,75
|
|Riyal
|4,5979
|4,6210
|% 0,47
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-2,71
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|0,52
|
|Cumhuriyet
|6.769
|6.871
|31,00
|
|Tam
|6.748
|6.851
|-20,00
|
|Yarım
|3.313
|3.351
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,02
|0,00
|
|B. Petrol
|118
|118
|-0,97
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -49, 59 kaybederek (% -1.78 ) 2, 729
-
16:47XU100
Endeks 2, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 49 altında . İşlem hacmi 29, 092.00 milyon TL de
-
16:46ITTFH
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 168, 432 adet işlem
-
16:45RTALB
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 15.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 043, 816 adet işlem
-
16:43MEGAP
Yüzde -9.58 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 813, 843 adet işlem