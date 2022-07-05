***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.07.2022 13:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041496
BIST
13:002.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,70
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.389
13:0016,9806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1544
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
16,9807
En Düşük
16,7799
13:0017,5025
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0343
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
13:00984,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,87
|Açılış
|: 984,60
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
985,93
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler13:00
|OYAYO
|10,35
|9.577.922
|% 8,83
|
|GEREL
|4,54
|12.852.392
|% 8,10
|
|IMASM
|56,50
|11.756.095
|% 7,82
|
|RTALB
|6,80
|48.068.187
|% 6,42
|
|CANTE
|42,30
|26.507.825
|% 5,75
|
|ULUSE
|207,00
|11.845.281
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|ESCOM
|18,30
|13.733.423
|% -6,15
|
|SANFM
|14,92
|4.257.082
|% -5,82
|
|THYAO
|47,22
|2.085.098.196
|% -0,96
|
|EREGL
|26,08
|771.345.067
|% 0,46
|
|SISE
|21,18
|733.458.871
|% -0,09
|
|HEKTS
|30,26
|717.157.052
|% 5,07
|
|EKGYO
|2,88
|683.352.005
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,88
|683.352.005
|% 1,77
|
|YKBNK
|4,30
|492.438.779
|% 0,47
|
|ODAS
|2,80
|276.938.822
|% 2,56
|
|TSKB
|1,98
|114.410.388
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,51
|201.951.407
|% 2,50
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9747
|16,9806
|% 0,92
|
|Euro
|17,4827
|17,5025
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,3654
|20,4675
|% 0,40
|
|Frank
|17,5221
|17,6277
|% 0,59
|
|Riyal
|4,5072
|4,5298
|% 0,92
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-5,12
|
|Altın Gr.
|984
|984
|6,66
|
|Cumhuriyet
|6.577
|6.676
|37,00
|
|Tam
|6.580
|6.659
|33,00
|
|Yarım
|3.221
|3.256
|16,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.628
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,84
|19,88
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,73
|