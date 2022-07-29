***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.07.2022 12:47
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049161
BIST
13:502.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 23,22
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.569
En Düşük
2.539
13:5017,8968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0255
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
13:5018,3293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0529
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
13:501.014,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.015,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler13:48
|UTPYA
|12,23
|1.055.281
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|632.140
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|535.173.367
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.735.748
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|23.414.300
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.042.128
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|645.657
|% -9,96
|
|SANEL
|8,15
|2.319.011
|% -8,63
|
|LIDFA
|9,02
|35.853.385
|% -8,24
|
|DOBUR
|61,50
|7.481.267
|% -5,24
|
|THYAO
|49,86
|1.298.483.006
|% 0,32
|
|FROTO
|298,70
|793.164.748
|% 4,81
|
|TUPRS
|264,20
|637.138.205
|% 2,68
|
|SISE
|21,38
|604.869.104
|% 0,66
|
|KRPLS
|5,65
|535.173.367
|% 9,92
|
|EKGYO
|3,10
|456.293.962
|% -1,59
|
|SKBNK
|1,67
|192.960.878
|% 3,73
|
|KRPLS
|5,65
|535.173.367
|% 9,92
|
|YKBNK
|4,68
|415.971.899
|% 0,86
|
|TSKB
|2,65
|198.855.441
|% 1,53
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8833
|17,8998
|% -0,13
|
|Euro
|18,3132
|18,3351
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,6973
|21,8061
|% -0,35
|
|Frank
|18,7111
|18,8238
|% 0,02
|
|Riyal
|4,7480
|4,7718
|% -0,26
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|7,32
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|0,00
|
|Tam
|6.751
|6.816
|-18,00
|
|Yarım
|3.289
|3.332
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.666
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,09
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,00
|