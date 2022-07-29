***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.07.2022 12:47
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049165
BIST
13:492.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,77
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.569
En Düşük
2.539
13:4917,8968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0255
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
13:4918,3293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0529
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
13:491.015,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.015,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler13:47
|UTPYA
|12,23
|1.055.281
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|632.140
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|535.073.752
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.735.748
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|23.405.331
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.042.128
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|645.657
|% -9,96
|
|SANEL
|8,15
|2.319.011
|% -8,63
|
|LIDFA
|9,05
|35.837.372
|% -7,93
|
|DOBUR
|61,20
|7.364.172
|% -5,70
|
|THYAO
|49,86
|1.286.793.010
|% 0,32
|
|FROTO
|298,60
|788.355.091
|% 4,77
|
|TUPRS
|264,40
|627.242.308
|% 2,76
|
|SISE
|21,40
|597.142.103
|% 0,75
|
|KRPLS
|5,65
|535.073.752
|% 9,92
|
|EKGYO
|3,09
|455.481.603
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,67
|192.929.343
|% 3,73
|
|KRPLS
|5,65
|535.073.752
|% 9,92
|
|YKBNK
|4,69
|403.889.964
|% 1,08
|
|TSKB
|2,66
|198.701.189
|% 1,92
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8663
|17,8905
|% -0,18
|
|Euro
|18,2942
|18,3309
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,7316
|21,8406
|% -0,19
|
|Frank
|18,7408
|18,8537
|% 0,18
|
|Riyal
|4,7563
|4,7801
|% -0,08
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|6,37
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|3,15
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|0,00
|
|Tam
|6.753
|6.818
|-16,00
|
|Yarım
|3.290
|3.333
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.666
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|-0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,09
|