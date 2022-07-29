***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
29.07.2022 12:47
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049163
BIST
14:232.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,99
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.576
En Düşük
2.539
14:2317,8516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0707
|Açılış
|: 17,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
14:2318,2759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
14:231.010,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,39
|Açılış
|: 1.010,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler14:21
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|544.331.232
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.793.472
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|30.400.365
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.230.377
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,05
|36.835.692
|% -7,93
|
|DOBUR
|60,55
|9.280.822
|% -6,70
|
|THYAO
|50,05
|1.557.131.561
|% 0,70
|
|FROTO
|302,70
|987.099.112
|% 6,21
|
|TUPRS
|264,30
|731.623.589
|% 2,72
|
|SISE
|21,52
|703.043.174
|% 1,32
|
|AKBNK
|8,58
|650.158.543
|% 0,82
|
|EKGYO
|3,09
|549.513.774
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,66
|205.026.163
|% 3,11
|
|YKBNK
|4,74
|516.674.411
|% 2,16
|
|KRPLS
|5,65
|544.331.232
|% 9,92
|
|ODAS
|3,69
|290.073.373
|% -0,81
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8429
|17,8472
|% -0,42
|
|Euro
|18,2520
|18,2736
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,6597
|21,7683
|% -0,52
|
|Frank
|18,6483
|18,7607
|% -0,32
|
|Riyal
|4,7372
|4,7610
|% -0,48
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|5,46
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|6.699
|6.800
|-10,00
|
|Tam
|6.712
|6.781
|-53,00
|
|Yarım
|3.271
|3.315
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.657
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,25
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:36KRGYO
Yüzde 6.43 oranında artışla 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 035, 868 adet işlem
-
14:35OZKGY
Yüzde 5.68 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 455, 456 adet işlem
-
14:35OZKGY
Yüzde 5.68 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 455, 456 adet işlem
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 96 artarak (% 1.30 ) 2, 733
-
14:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, FROTO, TUPRS