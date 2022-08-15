***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.08.2022 15:50
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055455
BIST
15:562.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,53
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
15:5617,9619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
15:5618,3348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0661
|Açılış
|: 18,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
15:561.027,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -12,27
|Açılış
|: 1.027,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler15:56
|KRTEK
|25,56
|47.400.544
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.643.926
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|266.408.291
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|545.198.766
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|79.932.941
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,99
|15.143.170
|% -5,82
|
|UFUK
|59,80
|2.780.183
|% -4,93
|
|DEVA
|33,68
|74.312.974
|% -4,80
|
|THYAO
|62,60
|2.910.182.129
|% 0,32
|
|GSRAY
|6,81
|1.506.539.431
|% 3,50
|
|ODAS
|4,40
|1.425.624.582
|% 8,91
|
|AKBNK
|10,27
|1.211.966.069
|% 2,70
|
|SASA
|52,30
|982.903.956
|% -0,57
|
|ODAS
|4,40
|1.425.624.582
|% 8,91
|
|EKGYO
|3,55
|940.648.641
|% 0,28
|
|GSRAY
|6,81
|1.506.539.431
|% 3,50
|
|DOHOL
|4,44
|882.027.112
|% -4,10
|
|YKBNK
|5,48
|959.313.347
|% 0,74
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9576
|17,9619
|% 0,17
|
|Euro
|18,3237
|18,3348
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,6469
|21,7555
|% -0,22
|
|Frank
|18,9513
|19,0654
|% -0,11
|
|Riyal
|4,7685
|4,7924
|% 0,15
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-21,20
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|6.880
|6.984
|-58,00
|
|Tam
|6.903
|6.956
|-36,00
|
|Yarım
|3.364
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.700
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,26
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,36
|
|B. Petrol
|93,03
|93,03
|-5,12
|