***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.08.2022 17:51
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055960
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 56,12
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.913
En Düşük
2.773
18:0517,9384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0197
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9120
18:0518,2670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3164
En Düşük
18,1866
18:051.021,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,03
|Açılış
|: 1.021,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.021,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|233,20
|46.214.811
|% 10,00
|
|CMENT
|45,32
|2.154.222
|% 10,00
|
|CMBTN
|264,30
|55.471.010
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|58.491.197
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|12.530.483
|% 9,98
|
|AGHOL
|73,85
|361.145.171
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|178.417.419
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|46.286.188
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|26.718.764
|% -7,64
|
|GSRAY
|6,17
|473.579.333
|% -7,08
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 6,68
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 4,31
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 3,52
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 5,46
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 2,19
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,57
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 9,97
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 2,83
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9283
|17,9383
|% -0,11
|
|Euro
|18,2268
|18,2577
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,6003
|21,7087
|% 0,05
|
|Frank
|18,7731
|18,8862
|% -0,70
|
|Riyal
|4,7588
|4,7827
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-6,16
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.869
|6.940
|-16,00
|
|Yarım
|3.347
|3.393
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.696
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,83
|92,83
|-2,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 6.05 oranında artışla 67.45 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 794, 833 adet işlem
-
17:58AEFES
Yüzde 5.24 oranında artışla 38.94 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 298, 683 adet işlem
-
17:53SKBNK
Yüzde 5.93 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 170, 045 adet işlem
-
17:51FLAP
Yüzde 5.64 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 790, 208 adet işlem
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TCELL, EREGL