***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.09.2022 10:59
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066287
BIST
17:153.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 17,99
|Açılış
|: 3.151
|
|Önceki Kapanış
|: 3.147
|
3.180
En Düşük
3.130
17:1518,5157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5200
|
18,5668
En Düşük
18,4511
17:1518,1104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0470
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,2931
En Düşük
18,0380
17:15994,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,93
|Açılış
|: 994,86
|
|Önceki Kapanış
|: 987,93
|
998,55
En Düşük
987,42
BIST En Aktif Hisseler17:15
|CONSE
|4,51
|124.851.591
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.423.221
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|1.818.997
|% 9,97
|
|ARASE
|144,60
|99.223.233
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,57
|481.143.491
|% 9,85
|
|CASA
|118,70
|787.337
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,14
|2.556.930.135
|% -7,67
|
|PENTA
|387,70
|22.790.607
|% -5,32
|
|ELITE
|25,56
|31.905.878
|% -5,26
|
|KZBGY
|20,28
|218.448.360
|% -5,06
|
|THYAO
|68,60
|2.664.606.569
|% 0,00
|
|ISGYO
|6,14
|2.556.930.135
|% -7,67
|
|SASA
|68,60
|2.235.217.797
|% 4,18
|
|ASELS
|29,26
|1.672.370.070
|% -2,14
|
|ALARK
|57,45
|1.585.763.706
|% 2,04
|
|ISGYO
|6,14
|2.556.930.135
|% -7,67
|
|EKGYO
|3,85
|1.374.705.852
|% 0,79
|
|YKBNK
|7,12
|1.359.642.621
|% 1,28
|
|ODAS
|6,22
|1.166.431.379
|% 4,71
|
|TSKB
|2,44
|453.712.086
|% -2,79
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5001
|18,5157
|% 0,05
|
|Euro
|18,1025
|18,1104
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,4977
|20,6005
|% -0,05
|
|Frank
|18,8205
|18,9339
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9116
|4,9363
|% 0,06
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|11,59
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,99
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|72,00
|
|Tam
|6.684
|6.762
|30,00
|
|Yarım
|3.252
|3.306
|15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.653
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|0,18
|
|B. Petrol
|86,46
|86,46
|-0,72
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30TKNSA
Yüzde 6.47 oranında artışla 12.34 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 643, 172 adet işlem
-
17:29TTRAK
Yüzde 7.81 oranında artışla 277.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 140, 745 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 3, 166 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 39, 878.00 milyon TL de
-
17:27KAREL
Yüzde 4.86 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 309, 962 adet işlem
-
17:26PSGYO
Yüzde 5.51 oranında artışla 4.79 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 861, 643 adet işlem