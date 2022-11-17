***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.11.2022 17:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080927
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,2643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0687
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.053,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,26
|Açılış
|: 1.053,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGAP
|6,49
|75.536.101
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.536.101
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.149.083
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.515.217
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|59.433.094
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,74
|28.938.647
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.508.058
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.818.315
|% -9,99
|
|SASA
|167,70
|1.343.722.311
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|347.889.353
|% -9,98
|
|THYAO
|107,30
|12.092.490.983
|% 2,58
|
|EREGL
|37,04
|7.166.052.255
|% 0,00
|
|ASELS
|40,28
|6.421.875.238
|% 1,10
|
|KONTR
|194,10
|4.463.146.009
|% -9,97
|
|KOZAL
|260,50
|3.799.194.547
|% 6,28
|
|EKGYO
|5,37
|2.189.142.446
|% -2,89
|
|ALBRK
|3,17
|1.160.845.783
|% 2,92
|
|VAKBN
|9,27
|3.476.368.126
|% -9,91
|
|YKBNK
|10,29
|3.710.499.244
|% -6,20
|
|HALKB
|9,26
|3.292.727.216
|% -9,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2490
|19,2643
|% -0,36
|
|Euro
|19,2600
|19,2700
|% -0,72
|
|Sterlin
|21,8909
|22,0007
|% -0,89
|
|Frank
|19,4550
|19,5722
|% -0,75
|
|Riyal
|4,9367
|4,9615
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-13,09
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-7,21
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.003
|7.128
|-34,00
|
|Yarım
|3.401
|3.485
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.742
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,92
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,51
|-0,32
|
|B. Petrol
|91,60
|91,60
|-1,26
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 52 kaybederek (% -3.08 ) 3, 985
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17:58
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17:58
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