***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.11.2022 15:16
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082590
BIST
16:394.959
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 84,56
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:3918,6178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0158
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:3919,4805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0739
|Açılış
|: 19,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:391.049,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,87
|Açılış
|: 1.050,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:37
|CEOEM
|16,50
|116.399.880
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.124.812
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|383.827.779
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|44.951.772
|% 10,00
|
|YATAS
|27,96
|126.743.401
|% 9,99
|
|MIATK
|127,00
|142.288.117
|% -9,54
|
|PNLSN
|37,80
|221.217.306
|% -9,53
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|IHAAS
|87,00
|65.709.434
|% -8,57
|
|MZHLD
|15,62
|50.723.366
|% -8,01
|
|THYAO
|116,40
|8.363.242.640
|% 2,28
|
|PETKM
|18,19
|4.425.138.747
|% 4,84
|
|EREGL
|42,28
|4.135.567.069
|% 0,96
|
|ASELS
|48,92
|3.906.336.148
|% 1,49
|
|ISCTR
|10,57
|3.581.926.755
|% 3,12
|
|EKGYO
|7,02
|3.182.018.645
|% 1,59
|
|SKBNK
|2,79
|1.251.519.732
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,57
|3.581.926.755
|% 3,12
|
|YKBNK
|12,02
|3.475.379.207
|% 4,98
|
|VAKBN
|10,18
|2.606.932.345
|% 6,49
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6079
|18,6168
|% -0,09
|
|Euro
|19,4753
|19,4846
|% 0,40
|
|Sterlin
|22,3827
|22,4949
|% -0,40
|
|Frank
|19,6356
|19,7539
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9374
|4,9621
|% -0,13
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|0,10
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.016
|7.080
|-29,00
|
|Yarım
|3.403
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,34
|81,34
|-2,37
|
Seans Raporu
16:37
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16:52ANSGR
Yüzde 7.55 oranında artışla 16.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 183, 609 adet işlem
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16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 01 artarak (% 1.66 ) 4, 350
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16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, DENGE, YATAS, TRGYO, SMRTG, UZERB, SMART, TETMT, TRILC, NTGAZ
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16:50
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16:50
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