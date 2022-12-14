***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.12.2022 11:30
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087028
BIST
12:005.257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,32
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.220
12:0018,6552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
12:0019,8544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0390
|Açılış
|: 19,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,8731
En Düşük
19,7315
12:001.084,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.084,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler12:00
|BTCIM
|40,70
|819.418.282
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|825.000
|% 10,00
|
|OZSUB
|24,02
|88.547.515
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|31.627.249
|% 9,98
|
|ORMA
|78,95
|564.808
|% 9,96
|
|GEDIK
|7,63
|23.366.001
|% -20,69
|
|SNPAM
|19,00
|135.717
|% -7,32
|
|KSTUR
|330,10
|113.224
|% -6,78
|
|KONTR
|172,20
|199.664.221
|% -5,64
|
|YEOTK
|80,55
|46.746.388
|% -5,62
|
|KRDMD
|18,52
|4.473.987.090
|% -1,59
|
|THYAO
|144,10
|3.545.200.535
|% 0,07
|
|ASELS
|59,95
|2.844.278.773
|% 1,01
|
|EKGYO
|8,24
|2.594.134.037
|% 4,17
|
|AKBNK
|18,14
|2.474.944.853
|% 3,89
|
|EKGYO
|8,24
|2.594.134.037
|% 4,17
|
|SKBNK
|2,85
|778.576.942
|% 3,26
|
|KRDMD
|18,52
|4.473.987.090
|% -1,59
|
|VAKBN
|11,25
|2.327.222.090
|% 6,64
|
|YKBNK
|11,91
|2.324.753.371
|% 3,12
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6370
|18,6552
|% 0,07
|
|Euro
|19,8471
|19,8544
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,0002
|23,1156
|% 0,11
|
|Frank
|20,0177
|20,1383
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9453
|4,9701
|% 0,03
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-2,45
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|7.240
|7.350
|-15,00
|
|Tam
|7.283
|7.330
|-14,00
|
|Yarım
|3.527
|3.583
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,65
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,23
|0,01
|
|B. Petrol
|80,61
|80,61
|-0,07
|