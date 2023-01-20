***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.01.2023 18:26
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103522
BIST
18:055.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 67,97
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0518,8021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0532
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.164,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,73
|Açılış
|: 1.164,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|110,20
|337.741.663
|% 9,98
|
|EYGYO
|20,06
|461.387.440
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.385.251
|% 9,98
|
|ONCSM
|60,15
|4.271.252
|% 9,96
|
|SOKE
|14,57
|27.353.412
|% 9,96
|
|ATSYH
|103,80
|3.929.325
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,79
|801.018.948
|% -5,85
|
|ELITE
|41,42
|123.732.373
|% -5,69
|
|SANEL
|18,90
|20.809.067
|% -4,98
|
|KUVVA
|45,56
|3.233.925
|% -4,08
|
|THYAO
|152,90
|8.757.514.452
|% -1,10
|
|EREGL
|41,00
|7.379.287.327
|% 1,59
|
|PETKM
|18,71
|5.628.275.261
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.671.783
|% 6,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.031.229.709
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,63
|4.456.532.887
|% 2,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.031.229.709
|% 4,85
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 3,86
|
|PETKM
|18,71
|5.628.275.261
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.671.783
|% 6,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7985
|18,8025
|% 0,08
|
|Euro
|20,3797
|20,3855
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,2029
|23,3192
|% -0,02
|
|Frank
|20,3170
|20,4394
|% -0,61
|
|Riyal
|4,9935
|5,0185
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|-8,24
|
|Altın Gr.
|1.163
|1.164
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.890
|7.948
|-40,00
|
|Yarım
|3.853
|3.889
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.945
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|0,06
|