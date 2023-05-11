***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.05.2023 11:34
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150376
BIST
14:154.743
En Yüksek
|Değişim
|: 5,53%
|| 248,34
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.751
En Düşük
4.492
14:1519,5608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0223
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
14:1521,3815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0628
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,3408
14:151.279,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.279,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.271,10
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ALFAS
|267,40
|310.378.978
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|453.172.687
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.436.690
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|7.962.594
|% 10,00
|
|ISCTR
|14,10
|4.560.463.067
|% 9,98
|
|ARSAN
|7,20
|3.855.974
|% -10,00
|
|DURDO
|33,30
|4.898.397
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|16.737.064
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,28
|852.731.031
|% -9,94
|
|GENTS
|5,14
|36.961.701
|% -9,82
|
|ISCTR
|14,10
|4.560.463.067
|% 9,98
|
|KCHOL
|96,45
|3.195.644.332
|% 9,79
|
|THYAO
|134,30
|2.850.852.649
|% 5,91
|
|YKBNK
|11,50
|2.668.422.554
|% 9,63
|
|SISE
|39,70
|2.058.398.413
|% 8,06
|
|ISCTR
|14,10
|4.560.463.067
|% 9,98
|
|YKBNK
|11,50
|2.668.422.554
|% 9,63
|
|SKBNK
|2,38
|288.593.768
|% 6,25
|
|AKBNK
|18,34
|2.004.013.747
|% 9,10
|
|EKGYO
|5,69
|577.587.009
|% 4,40
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5434
|19,5590
|% 0,10
|
|Euro
|21,4068
|21,4118
|% -0,15
|
|Sterlin
|24,5853
|24,7086
|% 0,01
|
|Frank
|21,8018
|21,9332
|% -0,29
|
|Riyal
|5,1999
|5,2260
|% 0,15
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|7,10
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.276
|1,52
|
|Cumhuriyet
|9.351
|9.492
|18,00
|
|Tam
|9.300
|9.578
|29,75
|
|Yarım
|4.595
|4.736
|0,00
|
|Çeyrek
|2.291
|2.361
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|-0,30
|
|B. Petrol
|76,73
|76,73
|0,32
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:28VAKBN
Yüzde 8.89 oranında artışla 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 029, 798 adet işlem
-
14:27HLGYO
Yüzde 9.46 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 039, 177 adet işlem
-
14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 81 artarak (% 3.36 ) 4, 181
-
14:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, OZRDN, AVHOL, HALKB, YAPRK, ALFAS, KRGYO, MEGAP, KLSYN
-
14:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DURDO, CUSAN, GENTS, BIGCH, ARSAN